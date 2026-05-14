Trump'ın 51. eyalet paylaşımı "Küresel feodalizm" projesi mi?

Trump’ın Venezuela’yı “51. eyalet” olarak gösteren paylaşımı Latin Amerika’da büyük yankı uyandırırken, Marco Rubio’nun Maduro'nun kaçırıldığında üzerinde olan gri eşofmanın aynı modeliyle verdiği poz yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. A Haber'de ABD'nin Venezuela ve İran'ın ardından gözünü Latin Amerika'ya mı diktiği sorusu masaya yatırılırken, uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdür Bercan Tutar, ABD'nin bu paylaşımla küresel feodalizm projesini devreye aldığını, AA muhabiri Sinan Doğan ise Rubio'nun eşofmanlı görselinin ise Küba'ya bir mesaj olduğunu belirtti.