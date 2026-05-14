Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu alarm! Yurt genelinde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde 14 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak yağış, gün boyunca yurt genelinde etkili olacak. A Haber muhabiri Erşan Karaca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son uyarıları aktarırken "Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirlerde kuvvetli sağanak, fırtına, dolu ve hortum bekleniyor." dedi.