Didim'de korkutan görüntü: Korona günlerini böyle geçiriyorlar

Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi. Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedilen A Haber görüntülü ihbar hattına gelen görüntü izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Bir apartmanın çatısında gezinen küçük çocuğun tehlikeli oyunu saniye saniye karşı komşu tarafından görüntülendi. Babasının rahat tavırlarıysa bu kadarına pes dedirtti.

Görüntüleri kaydeden vatandaş "Söyleyecek kelime söz yok" ifadelerini kullanarak "5 katlı apartmanın çatısında yürüyorlar yanında da 6-7 yaşlarında çocuk korona günlerini böyle geçiriyorlar yazık" şeklinde konuştu.