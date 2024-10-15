Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular! O anlar kamerada

İstanbul Güngören’de, fren yerine gaza basan kadın sürücü, geri gelerek iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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