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Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik etti. Geminin İspanya'ya gittiği öğrenildi.
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