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Dev kül bulutu hayrete düşürdü

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Giriş: 17.01.2021 08:32
Güncelleme:17.01.2021 08:45
Endonezya'daki Semeru Dağı'ndan kül bulutu yükseliyor. Görenleri hayrete düşüren o anlar Java adasından. 4,5 kilometre yükselen kül bulutu, bölge halkını tedirgin etti. Yetkililer ise "tetikte olun" uyarısında bulundu.

Endonezya'daki yanardağ dev duman bulutları saçıyor. Hayrete düşüren görüntüler Java adasından.

Adadaki semeru dağı kül bulutları saçıyor.

Uzmanlar kül bulutlarının havaya 4,5 kilometre kadar yükseldiğini belirtiyor.

Yetkililer yanardağı takip etmeyi sürdürürken bölge halkına tetikte kalın uyarsında bulunuyor.

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