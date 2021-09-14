14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dev köpek balığını görenler hayret ediyor

Dev köpek balığını görenler hayret ediyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2021 11:51
Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına 4 metre uzunluğunda dev köpek balığı takıldı. 1 Eylül av yasağının kalkmasında sonra Marmara Denizine açılan balıkçıların ağına dev köpek balığı takıldı. Tekneye alınıp Tekirdağ’a getirilen 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı olduğu alana sığamadı. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polisi müşteri sandı suçüstü yakalandı
Polisi müşteri sandı suçüstü yakalandı
Simit satar gibi altın bilezik satıyor...
Simit satar gibi altın bilezik satıyor...
Aşırı terleyenlere hastalık uyarısı!
Aşırı terleyenlere hastalık uyarısı!
Okul servislerinde sıkı tedbirler
Okul servislerinde sıkı tedbirler
4 metre köpek balığı yakalandı
4 metre köpek balığı yakalandı
‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
Uluabat Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Uluabat Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
İnternette tanıştığı kadının parasını çaldı
İnternette tanıştığı kadının parasını çaldı
Genci görenler telefonlara sarıldı
Genci görenler telefonlara sarıldı
Güniz Akkuş’un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis
Güniz Akkuş’un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis
Güpegündüz darp ederek böyle kaçırdılar
Güpegündüz darp ederek böyle kaçırdılar
Kemer’de korkutan hortum!
Kemer’de korkutan hortum!
Daha Fazla Video Göster