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Dev baca 4 saniyede yerle bir oldu

DHA
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Giriş: 25.01.2021 10:57
Güncelleme:25.01.2021 11:51
Son dakika haberi... İngiltere Staffordshire’da bulunan 182 metre yüksekliğindeki elektrik santrali bacası kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniyede yıkıldı.

İngiltere Staffordshire'da bulunan Rugeley Elektrik Santrali'ndeki 182 metrelik baca sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatılarak 4 saniye içinde yıkıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polisin karantina sırasında bölgeye gidilmemesi uyarılarına rağmen yaklaşık 100 kişinin bölgede toplarak, bacanın yıkılma anını izlediği ifade edildi.

Staffordshire siluetinin bir parçası olan kömürle çalışan elektrik santralinin, 53 yıllık faaliyetinin ardından 2016'dan beri kapalı olduğu ifade edildi.

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