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Desenli maskeler tehlike saçıyor! Uzman isim canlı yayında uyardı: Çocuklar cerrahi maske takmalı

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Giriş: 23.07.2020 10:07
Güncelleme:23.07.2020 10:09
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde hayatlarıma giren maskelerde desenli kumaş maske kullanımı da arttı. Ama desenli maskeler ne kadar güvenli? Baskılı maskeler neden zararlı? A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Banı Yazıcı, uyarılarda bulunarak “Çocuklar cerrahi maske takmalı” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele döneminde hayatlarıma giren maskelerde desenli kumaş maske kullanımı da arttı. Ama desenli maskeler ne kadar güvenli? Baskılı maskeler neden zararlı? A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Banı Yazıcı, uyarılarda bulunarak "Çocuklar cerrahi maske takmalı" ifadelerini kullandı.

DESENLİ VE RENKLİ MASKELER ÇOCUKLAR İÇİN RİSK!

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Banı Yazıcı, "Burada kullanılan kimyasal maddeler önemli boya kullanıyorlar desenli maskelerde. Merdiven altı maskelerden almamak kullanmamak lazım. Asıl istediğimiz şey bez maske olarak değil cerrahi maske öneriyoruz. Daha güvenilir ve koruyucu.

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