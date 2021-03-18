18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı |Video

Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı |Video

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2021 15:42
Güncelleme:18.03.2021 15:42
Düzce’de kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K.'nin kullandığı 81 DG 200 plakalı otomobil, Beyciler Mahallesi 1561 Sokak'ta seyir halinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Kazada araç içinde kendi imkanları ile çıkan sürücü A.K., şans eseri yara almadan kurtuldu. Yol üzerindeki "Dereye girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının arkasında dereye uçan otomobili görenler de şaşkınlık yaşadı.

Dereye uçan otomobil, çekici ile bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Dereye uçan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Cepheden mektuplar
Cepheden mektuplar
Çanakkale zaferinin anlamı ve önemi nedir?
Çanakkale zaferinin anlamı ve önemi nedir?
3 büyüklerin şehit futbolcuları
3 büyüklerin şehit futbolcuları
Hey onbeşli türküsünün acı hikayesi
Hey onbeşli türküsünün acı hikayesi
Çanakkale zaferinin kahraman alayı
Çanakkale zaferinin kahraman alayı
Çanakkale nasıl geçilmedi?
Çanakkale nasıl geçilmedi?
Savaşın kaderini değiştirdi
Savaşın kaderini değiştirdi
Patrikhanede itaatsizlik depremi
Patrikhanede itaatsizlik depremi
Tarihi değiştiren büyük zafer
Tarihi değiştiren büyük zafer
Kamyondan düştü! Sahibi aranıyor
Kamyondan düştü! Sahibi aranıyor
Köyde yangın faciası
Köyde yangın faciası
Daha Fazla Video Göster