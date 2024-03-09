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Depremzedelerin yardımına en önde koşan kadınlar! 7 kadından “birlikte güçlüyüz” mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:11
Geçmişten günümüze cesareti ve merhameti ile hep en ön safta yer alan Türk kadını, asrın felaketinde de depremzedelerin yardımına ilk koşan oldu. Şefkatli elleri ile yaraları saran polis, sağlık personeli, asker, itfaiye eri ve arama kurtarma personeli 7 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya geldi. Kadınlar “biz birlikte çok güçlüyüz" mesajı verdi.
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