09 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Depremzedelerin yardımına en önde koşan kadınlar! 7 kadından “birlikte güçlüyüz” mesajı
Geçmişten günümüze cesareti ve merhameti ile hep en ön safta yer alan Türk kadını, asrın felaketinde de depremzedelerin yardımına ilk koşan oldu. Şefkatli elleri ile yaraları saran polis, sağlık personeli, asker, itfaiye eri ve arama kurtarma personeli 7 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya geldi. Kadınlar “biz birlikte çok güçlüyüz" mesajı verdi.