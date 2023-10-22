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Depremzedelere fırsatçılık yapanlara karşı soruşturma kararı! Rekabet Kurulu harekete geçti...

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Giriş: 22.10.2023 14:16
Rekabet Kurulu depremin ardından bölgede konut seferberliğini baltalamak için harekete geçen hazır beton ve çimento firmaları hakkında soruşturma başlattı. Fiyatı birlikte tespit edip, müşteri paylaştığına dair deliller bulunan 17 firma hakkında incelemeler sürüyor.
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