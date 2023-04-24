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Depremzede öğrenciler için telafi eğitimi! 10 ilde yaz aylarında telafi eğitimleri verilecek

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 14:09
Depremzede öğrencilere yaz aylarında telafi eğitimi verilecek. Ayrıntıları Adıyaman'da bulunan A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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