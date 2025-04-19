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Depremzede öğrenciler bahar şenliğinde eğlendi!

Depremzede öğrenciler bahar şenliğinde eğlendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 00:51
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi. Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan bahar şenliğinde; yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra bici bici, kebap ve bileklik takıları satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça makul fiyata satılan ürünler, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi. Bir yandan okulda düzenlenen şenlikte öğrencilerin karnı doyarken diğer yandan da okul bahçesinde gerçekleştirilen ip atlama, yumurta yarışı ve çuval yarışında doyasıya eğlendiler.
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Depremzede öğrenciler bahar şenliğinde eğlendi!
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