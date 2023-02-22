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Depremzede çocuklarla bir araya gelen Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti

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Giriş: 22.02.2023 13:16
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti 10 ili vuran deprem felaketinde en ağır yıkımlardan birini yaşayan Malatya’ya ziyarette bulundu. Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'n emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu bir arada yaşattı. İşte gönülleri fetheden Berfu Yenenler'in duygulandıran paylaşımı...
Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti
Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti
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