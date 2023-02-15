15 Şubat 2023, Çarşamba
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Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi: İyi ki doğdun Gülpınar!
Harabeye dönen şehirde elinde bir mumla buruk bir doğum günü geçiyordu. Ta ki onları görene kadar... Adıyaman Gölbaşı'nda devriye gezen emniyet personeli Gülpınar isimli kız çocuğu ile sohbet etti. Elinde mum olduğunu fark eden ekip küçük kızın doğum günü olduğunu öğrendi. Ardından da mumu küçük bir kekin üzerine koydu. Ve Gülpınar, bir daha hiç unutamayacağı o doğum gününü yaşadı. Malatya'da ise bir asker, depremzede çocuğa sarıldı oyunlar oynadı. Bölgedeki acıyı bir nebze olsun dindiren o anlar yürekleri ısıttı.