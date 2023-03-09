09 Mart 2023, Perşembe
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Depreme karşı Şili modeli: Bırakın yıkılmayı hasar almıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a giderek inceleme yapan Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, depreme dayanıklı binalar için perde duvar kullanımının önemine dikkat çekti. 'Şili formülü'nün bu esasa dayandığını ifade eden Prof. Dr. Dönmez, "Tipik olarak bina güçlendirilmesinde yapılan şey binalara perde eklenmesidir. Dolgu duvarların bir kısmının betonarme duvar haline getirilmesidir. Bu formül uygulandığında binalar bırakın yıkılmayı ya hasar almıyor ya da çok az alıyor" dedi.