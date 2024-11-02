02 Kasım 2024, Cumartesi
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Depreme dayanıklı sismik asansörler! Depremi ilk anından itibaren algılayabiliyor

Depreme dayanıklı sismik asansörler! Depremi ilk anından itibaren algılayabiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 19:53
6 Şubat depremlerinin ardından, hasarlardan yola çıkarak sismik asansörler geliştirildi. Bu tasarımla depremin ilk dalgası algılandığında asansörün en yakın katta durması sağlanıyor.
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Depreme dayanıklı sismik asansörler!
Depreme dayanıklı sismik asansörler!
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