Depreme dayanıklı diye satılmıştı... Malatya'da ilk depremde böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks daireler saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

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