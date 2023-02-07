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Depreme dayanıklı diye satılmıştı... Malatya'da ilk depremde böyle yıkıldı

İHA
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Giriş: 07.02.2023 08:12
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya'da "depreme dayanıklı" denilerek milyon liralara satılan lüks daireler saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.
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