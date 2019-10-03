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03.10.2019
Depremde en özel tahliye! 2 minik öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını bırakmadı | Video
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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