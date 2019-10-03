Depremde en özel tahliye! 2 minik öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını bırakmadı | Video

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.