Deprem ve EYT göçü! O bölgede fiyatlar katlandı: 5 katına alamıyoruz

Pandemi dönemiyle birlikte izole bir hayat arayanların tercihi Trakya, şimdi ise deprem riski az görülen bölge olarak göç alıyor. Öte yandan, EYT’lilerin de Trakya özelinde yoğun talep oluşturduğu görülüyor. Bölgedeki talebin beklentinin çok üzerinde seyrettiğini anlatan Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman, “400 bin liraya satamadığımız arsayı 5 katına, yani 2 milyon liraya zor alıyoruz” dedi.