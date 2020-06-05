Son dakika haberi | Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. A Haber canlı yayınına katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Varank Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı
- Türkiye İş Bankası'ndan yeni destek paketi
- Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği açıkladı
- Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı
- Şenpınar'ın katili Kemaloğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Bakan Akar Şanlıurfa'da
- İstanbul 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı!
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu aktardı
- Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi mesajı
- Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?