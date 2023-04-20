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Deprem bölgesini fırtına vurdu: 1 ölü, 48 yaralı

İHA
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Giriş: 20.04.2023 20:46
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini fırtına vurdu. Çatıların uçtuğu, çadırların zarar gördüğü fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
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Deprem bölgesini fırtına vurdu
Deprem bölgesini fırtına vurdu
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