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Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!

Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 15:52
Güncelleme:06.09.2024 15:53
Denizli horozlarının namı ülke sınırlarını aşıyor. Bu hayvanların özelliklerini ve nasıl bakıldıklarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar anlattı.
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Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!
Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!
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