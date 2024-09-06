Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!

Denizli horozlarının namı ülke sınırlarını aşıyor. Bu hayvanların özelliklerini ve nasıl bakıldıklarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar anlattı.

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