Denizli'nin dağlarında belgeselleri aratmayan görüntüler

Denizli'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı takıldı.

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