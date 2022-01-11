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Denizli'de yüz yüze eğitime ara verildi

İHA
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Giriş: 11.01.2022 22:31
Güncelleme:11.01.2022 22:44
Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kent genelinde yüzlerce öğrencinin merakla beklediği "12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil mi?" sorusu ise böylelikle yanıt buldu.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Denizli’de yüz yüze eğitime ara verildi
Denizli'de yüz yüze eğitime ara verildi
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