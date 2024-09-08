08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!

Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2024 13:10
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi kavunuyla adından söz ettiriyor. Aynı zamanda karpuz üretimi de yapılıyor. Çiftçinin binbir zahmetle yetiştirdiği ürünler hem iç hem dış pazarda alıcı buluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!
Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!
A Haber Narin’in bulunduğu yerde
A Haber Narin’in bulunduğu yerde
Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Narin’in otopsisi nasıl yapılacak?
Narin’in otopsisi nasıl yapılacak?
Narin’in akrabası A Haber’e konuştu!
Narin’in akrabası A Haber’e konuştu!
Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu
Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu
Boğaz’ın en pahalısı Zeki Paşa Yalısı!
Boğaz’ın en pahalısı Zeki Paşa Yalısı!
Marmara ve Adalar’ın koruma alanı genişledi!
Marmara ve Adalar’ın koruma alanı genişledi!
Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!
Narin’i arama çalışmalarında 19. gün!
Çocuklar için tehlikeli ekran! Her 10 çocuktan biri bağımlı
Çocuklar için tehlikeli ekran! Her 10 çocuktan biri bağımlı
İstanbul’da silahlar patladı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da silahlar patladı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster