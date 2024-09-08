Denizli’de kavun ve karpuz mesaisi!

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi kavunuyla adından söz ettiriyor. Aynı zamanda karpuz üretimi de yapılıyor. Çiftçinin binbir zahmetle yetiştirdiği ürünler hem iç hem dış pazarda alıcı buluyor.

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