24 Nisan 2023, Pazartesi
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Denizli'de hayvanat bahçesinde dehşete düşüren görüntüler! Deve küçük çocuğa öyle bir şey yaptı ki...
Korkunç olay geçen gün Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan 10 yaşlarındaki çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından son anda kurtarıldı. İşte dehşete düşüren o görüntüler...