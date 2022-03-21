Denizli’de gencin kahreden sonu! Cesedi ile notu aynı anda bulundu

Denizli’de 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den 2 gündür haber alınamıyordu. Çevikel’in evine giren ekiplerin "Uzaklarda aramayın" yazılı notu bulduğu anlarda, cesedi de tarif ettiği ormanda bir çoban tarafından bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; ailesinden ayrı olarak şehir merkezinde tek başına yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Çevikel'den Cumartesi sabahından bu güne kadar haber alamayan yakınları, bütün uğraşlarına rağmen evlatlarına bir türlü ulaşamayınca bu sabah sularında kayıp başvurusunda bulundu.

"UZAKLARDA ARAMAYIN"

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle bir teksti fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Çevikel'in Anafartalar Mahallesindeki evine giren ekipler, yaptıkları aramada "Uzaklarda aramayın, teleferik civarındaki ormanlık alanlara bakın" yazılı bir not buldu.



CESEDİ İLE AYNI ANDA BULUNDU

Ekiplerin Hüseyin Çevikel'in evinde arama yaptığı dakikalarda, teleferik bölgesinde küçükbaş hayvanlarını otlatan U.K. isimli çoban, gelen cep telefonu sesine doğru yöneldiğinde çam ağacına asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Çobanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın, Hüseyin Çevikel'in evinde ortaya çıkan not ile örtüşmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Çobanın yer göstermesi üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bulunan cesedin 2 gündür haber alınamayan Hüseyin Çevikel'e ait olduğunu belirledi.



AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Bıraktığı not ve cansı bedeni aynı dakikalarda bulunan Hüseyin Çevikel'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu ağaçtan aşağıya indirildi. Çevikel'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.