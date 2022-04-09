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Denizli’de FETÖ’nün sağlık yapılanmasına operasyon

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Giriş: 09.04.2022 00:50
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda bilerek örgüte yardım yaptıkları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan aralarında 3 doçent doktorun da yer aldığı 11 hükümlü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgütün "Sağlık Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon dahilinde haklarında yürütülen soruşturma çerçevesinde kesinleşmiş 1 ila 6 yıl arasında hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 hükümlü, ifade işlemlerinin ardından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle adli makamlara sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan ve aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 doçent doktor, 2 araştırma görevlisi, 3 doktor öğretim üyesi, 2 sağlık memuru ile 1 sağlık teknikerinin bulunduğu 11 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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