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Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 16:02
Denizlerde av yasağı bir 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sancar, "Palamut, istavrit, lüfer peşinden hamside bolluk bekleniyor. Göstergeler şimdilik iyi olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.
Hamside bolluk bekleniyor "HAMSİDE BOLLUK BEKLENİYOR"
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