28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor
Denizlerde av yasağı bir 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sancar, "Palamut, istavrit, lüfer peşinden hamside bolluk bekleniyor. Göstergeler şimdilik iyi olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.