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Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

Denizlerde av yasağı bir 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sancar, "Palamut, istavrit, lüfer peşinden hamside bolluk bekleniyor. Göstergeler şimdilik iyi olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

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Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açılmayı bekliyor. Müsilajdan sonra ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, hazırlıklarına devam ederken bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeyi hedefliyor.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

Balıkçılık Şube Müdürü Bayram Sancar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

15 Nisan'da av sezonu sona ermişti 1 Eylül'de genel av yasakları kalkıyor ve balıkçılarımız denize açılacaklar. Geçtiğimiz yıl hamsiyle ilgili yaşanan bir sıkıntı vardı bakanlığımız bu konuda 1 aylık bir avlanma yasağına gitmişti.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

"BOLLUK BEKLENİYOR"

Bu yıl onun bereketiyle avcılığın palamut, istavrit, lüfer peşinden hamside bolluk bekleniyor. Göstergeler şimdilik iyi olacağı yönünde. Şu anda balıkçılardan aldığımız işaretler hamsinin bol olacağı yönünde. Tabii bunda mevsim, iklim koşulları bunlar etkili. Bugün bol görünen değişkenlik gösterebilir ama şu anda göstergeler iyi yönde.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

Her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl palamutta bir bolluk yaşanmıştı bu sene de beklenti o yönde. Palamut, istavrit, lüfer dediğimiz gibi Ekim'den sonra da inşallah hamside bir bolluk bekleniyor.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

MÜSİLAJDAN ETKİLENEN BALIKÇILARA İKİ KAT DESTEK

Bugün yayınlanan geleneksel kıyı balıkçılığı desteklemesinde 12 metre altı balıkçı gemileriyle ilgili bir destek var. Bugün yayınlandı. 1 Eylül'de müracaatlar başlayacak. Normal diğer balıkçılara uygulanan desteğin müsilajdan etkilenen balıkçılar için iki katı uygulanacak ve bu yıl sonuna doğru destek ödemeleri yapılacak bakanlığımızca.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başlıyor! Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor: Hamside bolluk bekleniyor

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