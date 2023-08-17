Denizdeki kayanın üstüne ev yaptılar!

Artvinli bir grup arkadaş pandemi sürecinde izole yaşamak için, denizin ortasındaki bir kayalığa ev inşa etmek istedi. Fikirlerini kiminle paylaşsalar, yapamazsınız cevabı aldılar. Ama hayallerindeki o evi yapmayı başardılar.

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