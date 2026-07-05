GAZETECİLER ALANA BU SERVİSLERLE TAŞINACAK

Dünyanın kilitlendiği NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde onlarca devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Başkent Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı basın mensupları için ulaşım protokolü belirlenirken; gazeteciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Basın Merkezi’ne yalnızca İletişim Başkanlığından kalkan servislerle ulaşabilecek. A Haber Muhabiri Kübra Bal ve Kameraman Uğur Koçak, basın mensupları için tahsis edilen o servislerden birinde yerini alarak hazırlıkları saniye saniye görüntüledi; detayları aktardı.