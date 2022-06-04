Deniz Seki'nin büyük acısı! Ben bir anneyim dedi ve sahnede gözyaşlarına boğuldu

Deniz Seki, dün akşam Beşiktaş'ta düzenlenen bir törene katıldı. Sahneye çıkan Deniz Seki, gözyaşlarını tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken ünlü şarkısı Deniz Seki, "14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim." dedi