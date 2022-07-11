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Deniz aslanları plajda insanları kovaladı! Milyonlarca kez izlendi

İHA
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Giriş: 11.07.2022 16:36
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovaladı. Görüntüler sosyal medyada 8 milyon kez izlendi ve 1 milyon beğeni aldı.
Plajda kovalamaca! Milyonlarca kez izlendi PLAJDA KOVALAMACA! MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

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Plajda kovalamaca! Milyonlarca kez izlendi
Plajda kovalamaca! Milyonlarca kez izlendi
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