11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Deniz aslanları plajda insanları kovaladı! Milyonlarca kez izlendi
ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanı insanları kovaladı. Görüntüler sosyal medyada 8 milyon kez izlendi ve 1 milyon beğeni aldı.