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Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık! İlk hamle geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2023 09:28
Ünlüler dünyasının popüler çiftlerinden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un mutluluğu kısa sürmüş ve evlilikleri tek celsede sona ermişti. 8 ayda boşanan Özdemir cephesinden gelen yeni haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir ile çapkın işletmeci arasında yer alan Umut Evirgen arasında neler oluyor?
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