Dehşet evinden düğün evine

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kıskançlık krizine giren erkek arkadaşının tabancasından vücuduna 7 mermi isabet eden, başına dayanan silah tutukluk yapınca öldü diye bırakılan ve 10 saat ölü taklidi yapan, 23 gün bir cesetle aynı odada rehin tutulup işkence ve tacize maruz kalan kadın, bütün yaşadıklarına rağmen hayattan kopmayıp evlilik hazırlıkları yapmaya başladı.