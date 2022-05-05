05 Mayıs 2022, Perşembe
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Dehşet anları kamerada! 19 yasındaki Asiye sokak ortasında olduruldu!
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki talihsiz Asiye Atalay sokak ortasında kafasından tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kızın saplantılı aşığı tarafından vurulduğu iddia edilirken o anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.