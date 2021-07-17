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Defalarca kırbaçla vurdu! Adana'daki görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

İHA
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Giriş: 17.07.2021 23:34
Adana’da bir grubun, arkasında araba bulunan atı sulama kanalına sokup eziyet ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Atı arkasına bağlı arabayla birlikte nehre bırakıp ardından da çıkartmaya çalışan grup, ata çıkması için defalarca kırbaçla vurdu. Yürekleri sızlatan o görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde, yasak olmasına rağmen at arabasıyla satış yapan bir grup, atı Seyhan Nehri'ne soktu.

DEFALARCA KIRBAÇLA VURDU

Atı arkasına bağlı arabayla birlikte nehre bırakıp ardından da çıkartmaya çalışan grup, ata çıkması için defalarca kırbaçla vurdu. Atın nehirden arkasına bağlı arabayla çıkmaya çalışırken güçsüz olduğu görüldü. Görüntü sosyal medyada tepki topladı.

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