Damla Ersubaşı gözyaşları içinde itiraf etti: Uyuşturucu bataklığına düştüm

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Can Keser ile 2020 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Kızlarının babasıyla bir kez daha karşı karşıya gelen Ersubaşı, uyuşturucu kullandığı iddiaları sonrası çocuklarının velayetini kaybetmişti. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan genç oyuncu, bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda ve uyuşturucuda harcadığını itiraf etti.