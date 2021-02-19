19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları “Daltonlar” uyuşturucu çetesi operasyonunda 44 tutuklama

“Daltonlar” uyuşturucu çetesi operasyonunda 44 tutuklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2021 20:57
Güncelleme:19.02.2021 21:03
İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘’Daltonlar’’ çetesi şüphelisi 45 kişiden 44'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

"Daltonlar" diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirilmiş, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Daltonlar” çetesine operasyon!
“Daltonlar” çetesine operasyon!
Manisa’da korkutan yangın
Manisa’da korkutan yangın
Şantiyede ayı paniği! Yakaladıklarını...
Şantiyede ayı paniği! Yakaladıklarını...
Sigaradan kaynaklı ölümleri geçti
Sigaradan kaynaklı ölümleri geçti
Şoke eden görüntü! Herkes öylece izledi
Şoke eden görüntü! Herkes öylece izledi
10 gündür o beldede Kovid-19 vakası görülmedi
10 gündür o beldede Kovid-19 vakası görülmedi
Dilsiz canlılar insanoğluna emanet
Dilsiz canlılar insanoğluna emanet
Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi
Kar kış soğuk dinlemiyorlar! Enerji timlerinin zorlu mücadelesi
Göldeki ağaçlar dondu
Göldeki ağaçlar dondu
Araca çarpmamak isterken devrildi!
Araca çarpmamak isterken devrildi!
İstenmeyen mesaja dur deyin
İstenmeyen mesaja dur deyin
Merkel'in maske telaşı
Merkel'in maske telaşı
Daha Fazla Video Göster