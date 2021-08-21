'Daire 16' paylaşımları rekor kırdı! Türkiye sokak köpeğinin hakkını koruyan Özay Kaya’yı konuşuyor

Tekirdağ Çorlu’da, sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayan kişilere tepki gösteren Daire 16'daki Özay Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sokak köpeğinin hakkını savunan vatandaş, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16 adım Özay Kaya, Bu mahallede onun da yaşamaya hakkı var" sözleriyle isyan etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntü, en çok okunan ve izlenen haberler arasında ilgi çekti. Bu hadise, bir hayvansever olan müzik öğretmeni Özay Kaya'nın, sokak köpeğiyle alakalı olarak mahalle sakinlerine yönelik isyanıydı.

''ŞU KADAR YERİ ÇOK GÖRMEYECEKSİNİZ BU HAYVANLARA''

Sokak köpeğinin hakkını savunan Kaya, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16, adım Özay Kaya" diye söze başladı.

"BİZİM YAŞAMAYA HAKKIMIZ VARSA ONUN DA VAR"

Kaya sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kimseye zararı olmayan bu köpek için belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime ne zararı var bu köpeğin? Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksın, yeter ya. Bu mahallede nasıl bizim yaşamaya hakkımız varsa onun da var.''

Sosyal medya gündemine oturan ve Daire 16 olarak kısa süre içerisinde binlerce kişinin paylaştığı, yorumladığı ve seyrettiği videonun kahramanları baba Özay Kaya ve o anları ağlamaklı bir ses ile kayda alarak çekerek sosyal medya hesabında paylaşan kızı Ayça Kaya, yaşananları anlattı.

" OLAYIN BİR MAZİSİ VAR…"

Sürece ilişkin kısa bir değerlendirmesini yapan ve tepki videosunun nasıl ortaya çıktığını anlatan Özay Kaya, "Yaşanılan olayın bir mazisi var. Yaklaşık 2 yıl önce adına köpük dediğimiz sokak köpeği arka ayakları tutmaz vaziyetteyken biz bunu parkta gördük ve 3 aylık mücadele sonunda bu sokak köpeğini tedavilerle, beslenmeyle, ilgiyle sadece biz de değil bütün mahalleli köpeğe ilgi gösterdi. Herkes evinden kalan yemekleri vererek, mama alarak başka şekilde her türlü köpeğe baktılar, sadece ben değil. Ben sadece bunu yapanların sözcüsü oldum. Bu şekilde duygusal bir bağ kurulduktan sonra da köpükle doğal olarak bunun buradan alınma isteği, barınak aranılarak, belediye aranılarak buradan aldırtacağız kararının apartman yönetiminden çıkması sonucu ben bu tepkimi dile getirdim. Çünkü dikkat ederseniz Köpük adlı köpeğimizin kulübesi apartmanın dışında.

"HİÇ KİMSE ONU BARINAĞA ALDIRTAMAZ"

Kanuna göre parklar, bahçeler sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları kabul edildi. Hiç kimse apartman yönetimi de dahil olmak üzere, kimseye zarar vermiyorsa, rahatsızlık vermiyorsa onu barınağa aldırtamaz. O yüzden ben sokak hayvanlarının bu şekilde muamele görmesine tepki olarak bu şekilde bir tepki gösterdim" dedi.

"BİR METREKARELİK KULÜBEDE YAŞAYAN SOKAK HAYVANINA HİÇ KİMSE BU MUAMELEYİ YAPAMAZ"

Beni dışarıya çıkartan kızım oldu diyen Özay Kaya, "Kızım böyle bir karar alındığını duyduktan sonra ağlamaya başladı. Baba olan, anne olan veya insan sevgisi olan herkes anlar bunu. Videoda da zaten her yer bizim dedim. Koskocaman apartmanlarda oturuyoruz. Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına hiç kimse bu muameleyi yapamaz. Biz her şeyin sahibi değiliz. Bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Kedilerle beraber, köpeklerle beraber, bitkilerle, ağaçlarla beraber bu dünya hepimizin. Sadece bizim değil" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE TEPKİLERİN OLMASI ÜZÜYOR"

Özay Kaya ayrıca, "Tepkiler çok olumluydu. Tabii ki yüzde 5'lik bir kısım var sokak hayvanlarından zarar görmüş olan onlara da hak veriyorum. Benim bahsettiğim sokak hayvanlarından zarar görenler değil. Hiç kimseye zararı olmayan, kulübesi olan, bakımı, aşıları yapılan köpeklere bu şekilde tepkilerin olması üzüyor beni benim tepkim buna" şeklinde konuştu.

"UMARIM SESİM DUYULMUŞTUR"

Görüntüleri çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Özay Kaya'nın kızı Ayça Kaya ise "Benim elimden gelen onlara bakmaktan başka bunu insanlara duyurmak ve sesimizi duyurmaktı. Bir tek bizim apartmanımızda yaşanan bir sorun değil Türkiye'nin her yerinde yaşanan bir sorun. Bunun artık bir sorun olarak değil hayatımızın bir parçası olarak yaşanılmasını duyurmak istiyordum. Umarım sesim duyulmuştur. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenen videolarından biri olan tepki videosuna on binlerce beğeni ve yorum geldi.