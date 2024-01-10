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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 06:54
Son dakika deprem haberi... Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.
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