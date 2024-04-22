Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

Hindistan'da çöken duvar faciaya yol açtı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kabusun yaşandığı o anlarda kamera kayıttaydı. Etraftakiler soluğu moloz yığınında aldı. Elleriyle kazdılar. Yaralıları hastaneye kaldırdılar. Görüntülerde yok ama orada iki çocuk da bulunuyordu. Onlar ve 3 kişi daha hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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