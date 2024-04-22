22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

Çöken duvar 5 kişiyi hayattan kopardı! Facia anları kameraya yansıdı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 09:42
Güncelleme:22.04.2024 09:43
Hindistan'da çöken duvar faciaya yol açtı, 5 kişi hayatını kaybetti. Kabusun yaşandığı o anlarda kamera kayıttaydı. Etraftakiler soluğu moloz yığınında aldı. Elleriyle kazdılar. Yaralıları hastaneye kaldırdılar. Görüntülerde yok ama orada iki çocuk da bulunuyordu. Onlar ve 3 kişi daha hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Felaket anı kamerada! 5 can duvar altında kaldı
Felaket anı kamerada! 5 can duvar altında kaldı
Adana’da patates hasadı başladı
Adana'da patates hasadı başladı
Sınır hattında sıcak temaslar!
Sınır hattında sıcak temaslar!
Bu mağara şifa dağıtıyor! Hayran bırakıyor
Bu mağara şifa dağıtıyor! Hayran bırakıyor
Cevahir AVM’de korku dolu anlar!
Cevahir AVM'de korku dolu anlar!
14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı
14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı
İskenderun’da araçla çarpışan ambulans devrildi
İskenderun’da araçla çarpışan ambulans devrildi
Sakarya’da yaylada kadın cesedi bulundu
Sakarya’da yaylada kadın cesedi bulundu
Kuyumcu soygununda taksici yaşadığı kabusu anlattı
Kuyumcu soygununda taksici yaşadığı kabusu anlattı
Motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı
Motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı
Sivas köftesi nasıl yapılıyor?
Sivas köftesi nasıl yapılıyor?
6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster