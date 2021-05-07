07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti

'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2021 15:36
Güncelleme:07.05.2021 15:42
Adıyaman’da aynı apartmanda oturan iki ailenin, çocukların ses çıkartmasından dolayı birbirine saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Biri 10, diğeri ise 4 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuğun çıkardığı sesten dolayı birbirine saldıran şahıslardan Cengiz C., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sinan K. ise yüzüne aldığı demir darbesiyle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir binada ikamet eden iki aile arasında 'Çocuklarınız ses çıkarıyor' tartışması başladı.

Yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Biri 10, diğeri ise 4 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuğun çıkardığı sesten dolayı birbirine saldıran şahıslardan Cengiz C., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sinan K. ise yüzüne aldığı demir darbesiyle yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anne ve babasını öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu
Anne ve babasını öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu
Çarptığı polis taklalar attı
Çarptığı polis taklalar attı
Minibüs bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada
Minibüs bir anda alev topuna döndü! O anlar kamerada
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti
'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
Bebeklerde Kovid-19 tedavisi nasıl yapılıyor?
Bebeklerde Kovid-19 tedavisi nasıl yapılıyor?
Cumartesi günü pazarlar açık mı?
Cumartesi günü pazarlar açık mı?
Dinleyenleri şaşkına uğrattı
Dinleyenleri şaşkına uğrattı
Kahraman komşu A Haber'de
Kahraman komşu A Haber'de
Büyük vurgun! Piyasa değeri 40 milyon
Büyük vurgun! Piyasa değeri 40 milyon
Dehşeti 3 kelimeyle anlattı!
Dehşeti 3 kelimeyle anlattı!
Daha Fazla Video Göster