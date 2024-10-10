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Çocuklara yayın yapan Youtuber Gökben Duman'dan çocuğa canlı yayında cinsel taciz

Çocuklara yayın yapan Youtuber Gökben Duman'dan çocuğa canlı yayında cinsel taciz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 13:34
Sosyal medya platformu YouTube üzerinden genellikle çocuklara yönelik içerikler üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman'ın küçük yaştaki kız çocuğunu canlı yayın esnasında taciz ettiği iğrenç görüntüler büyük tepki topladı. O görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar Gökben Duman'ın tutuklanmasına yönelik çağrıda bulundu. İşte detaylar...
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