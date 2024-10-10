10 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Çocuklara yayın yapan Youtuber Gökben Duman'dan çocuğa canlı yayında cinsel taciz
Sosyal medya platformu YouTube üzerinden genellikle çocuklara yönelik içerikler üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman'ın küçük yaştaki kız çocuğunu canlı yayın esnasında taciz ettiği iğrenç görüntüler büyük tepki topladı. O görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar Gökben Duman'ın tutuklanmasına yönelik çağrıda bulundu. İşte detaylar...