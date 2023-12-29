Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar! Sosyal medya çocukları tuzağa çekiyor

Araştırmacılar küresel sosyal medya şirketlerinden Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X ve Youtube'u inceledi. Genç internet kullanıcılarını tuzağa düşüren bu şirketlerin 18 yaşın altındaki kullanıcılardan yılda yaklaşık 11 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.

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