29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar! Sosyal medya çocukları tuzağa çekiyor

Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar! Sosyal medya çocukları tuzağa çekiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 13:49
Araştırmacılar küresel sosyal medya şirketlerinden Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X ve Youtube'u inceledi. Genç internet kullanıcılarını tuzağa düşüren bu şirketlerin 18 yaşın altındaki kullanıcılardan yılda yaklaşık 11 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar
Çocuklar üzerinden 11 milyar dolar kazandılar
Liseliler sokak ortasında birbirine girdi
Liseliler sokak ortasında birbirine girdi
Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı!
Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı!
Hakkari’de heyelan: 3 yaralı!
Hakkari’de heyelan: 3 yaralı!
11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu!
11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu!
Bursa’da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Bursa'da bir işçi yük asansörü ile duvar arasında kalarak öldü
Interpol’den DEAŞ operasyonu!
Interpol'den DEAŞ operasyonu!
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Van’da çığ düştü: 2 araç uçuruma düştü!
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Arkadaşları tarafından dövülüp kayıt altına alındı
Çatıda tehlikeli çalışma!
Çatıda tehlikeli çalışma!
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan
Mahkeme B ismine ret verdi
Mahkeme B ismine ret verdi
Daha Fazla Video Göster