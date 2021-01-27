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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

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Giriş: 27.01.2021 11:59
Güncelleme:27.01.2021 12:26
Film, dizi, hikaye ve çizgi filmlerde iyi ile kötü karakterler savaş verir. Peki bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Kötü karakterler çocuğun yaşamını etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Film, dizi, hikaye ve çizgi filmlerde iyi ile kötü karakterler savaş verir. Peki bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Kötü karakterler çocuğun yaşamını etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi ÇOCUKLAR ÜZERİNDE KÖTÜ KARAKTERLERİN ETKİSİ

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Kötü karakterlerin etkisi
Kötü karakterlerin etkisi
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