Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Film, dizi, hikaye ve çizgi filmlerde iyi ile kötü karakterler savaş verir. Peki bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Kötü karakterler çocuğun yaşamını etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Film, dizi, hikaye ve çizgi filmlerde iyi ile kötü karakterler savaş verir. Peki bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Kötü karakterler çocuğun yaşamını etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.