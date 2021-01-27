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Kötü karakterler çocukları nasıl etkiliyor? Uzmanlardan kritik uyarılar

Film, dizi, hikaye ve çizgi filmlerde iyi ile kötü karakterler savaş verir. Peki bu durum çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Kötü karakterler çocuğun yaşamını etkiliyor mu? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 12:41
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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi
Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Her film, dizi veya çizgi filmde kötü karakterleri görüyoruz. Peki ama durum çocukları nasıl etkiliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi
Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Her filmde ve hikayede mutlaka gördüğümüz kötü karakterler biz onları pek sevmiyoruz ancak onlar da aslında önemli bir amaca hizmet ediyorlar.

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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi
Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Uzman psikolog Emrah Polat, "Kötü karakterler aslında iyiliği pekiştirir, çocuklarda kavramların pekişmesini sağlar. Çocuk iyi ve kötüyü ayırt eder." dedi.

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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi
Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Çocukların son zamanlarda kötü karakterlere ilgisi arttı.

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Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi
Çocuklar üzerinde kötü karakterlerin etkisi

Polat, "Aslında içimizdeki iyilik ve kötülüğü görüyoruz. İster istemez sempati duyuyoruz ve bizim bir tarafımızı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.